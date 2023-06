Citroën-CEO Thierry Koskas hat ein E-Auto für unter 25.000 Euro angekündigt. Der SUV-artige Kleinwagen e-C3 soll Anfang 2024 auf den Markt kommen - eine Kampfansage an VW, das ein Jahr später mit dem günstigen ID 2 um die Ecke kommen will. Mit nur zwei "echten" Elektro-Pkw im Angebot (e-C4 und e-C4 X) hängt Citroen in puncto Stromer-Vielfalt aktuell noch ziemlich zurück. Das will der neue CEO des französischen Autobauers, Thierry Koskas, ändern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...