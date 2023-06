Teilen: Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) und Bundesbankchef Joachim Nagel spricht auf einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "The Macroeconomic Outlook: Growth, Inflation and Risks" auf einer Veranstaltung der Group of Thirty in Amsterdam. Die wichtigsten Zitate "Die deutsche Wirtschaft wird 2023 um 0,3% schrumpfen, 2024 um 1,2% und 2025 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...