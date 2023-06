"Es überrascht nicht, dass viele Investoren vorsichtig sind und starke Rückschläge an den Aktienmärkten befürchten. Ein Blick auf die Performance in diesem Jahr sagt etwas anderes."Der Risikoradar, den wir im Rahmen unseres monatlichen Anlageprozesses führen, ist gut gefüllt. Politische Risiken, soweit das Auge reicht. Warnungen vor der unvermeidlichen Rezession aufgrund inverser Zinskurven in verschiedenen Ländern. Das Gespenst der Inflation, das die Zentralbanken immer noch umtreibt. Auf der anderen Seite ist der Chancenradar, den wir auch führen, nicht gerade leer...

