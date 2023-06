Der weltgrößte Flugzeugbauer macht Hoffnung auf Geschäfte wie vor der Corona-Pandemie. Schon kurz vor der Messe in Le Bourget hat AIRBUS Bestellungen über 60 Mittelstreckenjets aus der Modellfamilie A320neo und 10 Großraumjets vom Typ A350 hereingeholt. Die Käufer werden noch nicht auf der Messe bekanntgeben, die Bestellungen gehen aber noch im Juni ins Auftragsbuch ein. Insidern zufolge könnte zudem Mexikos Billig-Airline Viva Aerobus einen Großauftrag bei AIRBUS abgeben. Offenbar befinden sich die Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über neue Schmalrumpfflugzeuge. Es handelt sich um eine dreistellige Anzahl, also mindestens 100 Maschinen. Eine Entscheidung könnte in dieser Woche auf der Pariser Airshow bekannt gegeben werden. Der Aktie tun die Gerüchte und auch die Großaufträge mehr als gut. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



