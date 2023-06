Das Projekt Gondosolar nähert sich der Baueingabe und setzt auf Photovoltaikpanels in Form eines Solarbaumes.Gondo-Zwischbergen / Brig - Das Projekt Gondosolar nähert sich der Baueingabe und setzt auf Photovoltaikpanels in Form eines Solarbaumes. Die Anordnung verspricht möglichst geringe Auswirkungen auf die Natur, bei gleichzeitig hohem Ertrag. Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Zwischbergen hat am Sonntag an der Gemeindeversammlung dem Bau der Photovoltaikanlage mit einer Quote von 100 Prozent...

Den vollständigen Artikel lesen ...