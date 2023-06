Konkret gingen bis Ende Mai insgesamt 2239 Firmen in ein Insolvenzverfahren. Das ist eine Zunahme von 17 Prozent gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode.Zürich - Die Anzahl an Firmenpleiten ist im bisherigen Jahresverlauf deutlich höher ausgefallen als in der Vorjahresperiode. Von Januar bis Mai 2023 wurden im Vergleich zu den ersten fünf Monaten des Vorjahres fast ein Fünftel mehr Konkursverfahren eröffnet. Konkret gingen bis Ende Mai insgesamt 2239 Firmen in ein Insolvenzverfahren. Das ist eine Zunahme von 17 Prozent gegenüber der entsprechenden...

