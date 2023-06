FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.06.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 355 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2425 (2350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1115 (1150) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DAVY RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 750 (600) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASOS PRICE TARGET TO 485 (725) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ITV PRICE TARGET TO 102 (107) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TARGET TO 1050 (1200) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'BUY' - PRICE TARGET 1600 PENCE - HSBC RAISES FIRSTGROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 155 PENCE - HSBC RAISES MIDWICH GROUP TO 'BUY' - PRICE TARGET 545 PENCE - JEFFERIES CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 285 (335) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5000 (6200) P - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2300 (2190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RPT/JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 550 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2800 (2750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2250 (2050) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken