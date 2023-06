DHL Express hat seine Elektroflotte in Indonesien um 24 E-Transporter erweitert. Die neuen elektrischen Lieferwagen kommen in der Hauptstadt Jakarta sowie in Bandung zum Einsatz. Auch darüber hinaus soll die Zustellflotte elektrifiziert werden. Die 24 E-Transporter werden nicht die ersten Elektrofahrzeuge in der indonesischen Flotte des Logistikers sein: Bisher hatte DHL Express in Indonesien vier ...

