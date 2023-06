Schon fast sieben Jahre ist es her, dass Bayer den Saatgutkonzern Monsanto übernommen hat. Von Beginn an wurde das Vorhaben an den Märkten auch kritisch hinterfragt, unter anderem aufgrund anhaltender Rechtsstreitigkeiten rund um den Unkrautvernichter Glyphosat. Solche gibt es bis heute und in einem Fall, der sich auf das Produkt Roundup bezieht, kam es nun zu einer Einigung.Anzeige:Vorgeworfen wurde Bayer (DE000BAY0017) bzw. Monsanto, irreführende Werbung für Roundup betrieben zu haben. Wiederholt sei demnach behauptet worden, dass die Produkte ...

