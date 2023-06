Gegen Mittag verliert der EuroStoxx50 0,3 Prozent auf 4383,90 Punkte.Paris / London - Nach den deutlichen Gewinnen vom Freitag ist an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten zum Beginn der neuen Woche Ernüchterung eingekehrt. Gegen Mittag verlor der EuroStoxx 50 0,3 Prozent auf 4383,90 Punkte. In Paris fiel der Cac 40 um 0,5 Prozent auf 7355,24 Zähler. Der Londoner FTSE 100 sank um 0,3 Prozent auf 7619,88 Punkte. Den Anlegern fehle es an Montagsmotivation...

Den vollständigen Artikel lesen ...