Fast 2500 Aussteller aus 57 Ländern zeigten in 17 Messehallen und Outdoorbereichen viele Neuheiten. Die Angebote werden dabei immer effizienter, vielfältiger und auch im nächsten Jahr dürfte alles noch ein Stückchen größer in München werden.Die Photovoltaik boomt und das zeigte sich auch auf der The smarter E in der vergangenen Woche in München Die Messe brach alle Rekorde und war fast zu groß, um in drei Tagen alle Neuheiten aus den verschiedenen Bereichen zu entdecken. Denn hinter The smarter E verbergen sich vier Teilmessen: Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe und EM-Power Europe. ...

