Irische Landwirte machen sich Sorgen: Das Landwirtschaftsministerium schlägt vor, bis zu 200'000 Kühe zu keulen. Und Irland ist nicht das einzige Land, das darüber diskutiert.Dublin - Irische Landwirte machen sich Sorgen: Das Landwirtschaftsministerium schlägt vor, bis zu 200'000 Kühe zu keulen. Und Irland ist nicht das einzige Land, das darüber diskutiert. Irische Kühe sind die glücklichsten der Welt. Zumindest, wenn es nach der Butter-Werbung geht. Wenn die Kühe aber lesen könnten, was in einem internen Papier des Landwirtschaftsministeriums in Dublin vorgeschlagen...

Den vollständigen Artikel lesen ...