Erschöpfung, Stress, Burnout, Einsamkeit sind in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Die drastischen Corona-Maßnahmen haben psychische Erkrankungen, nicht zuletzt bei Kindern und Jugendlichen, nochmals verschärft. Entsprechend lang sind die Wartezeiten bei Therapeuten und Psychologen. Schnellere Hilfe könnte könnte da die E-Health-Plattform Couch now des IT-Spezialisten Performance One bieten. Was das für die Aktie bedeutet ...

