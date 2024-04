Performance One (PO1) hat eine kleine Kapitalerhöhung von 60.000 Aktien angekündigt. Die neuen Aktien erhöhen das Grundkapital des Unternehmens um ca. 5,3% auf EUR 1,19 Mio. und werden interessierten Investoren zu 5,00 EUR pro Aktie angeboten. Insgesamt fließen dem Unternehmen ca. 300 TEUR zu, die in das weitere Wachstum des Unternehmens investiert werden sollen. Auch die PO1-Tochter E-Health Evolutions GmbH, in der die Digital-Health-Aktivitäten der Gruppe wie couch:now und die Mental-Health-App harmony gebündelt sind, erhält frisches Kapital. Die Tochtergesellschaft, die sich mehrheitlich im Besitz von PO1 (ca. 72%) befindet, plant, in einer öffentlichen Finanzierungsrunde bis zu EUR 1,2 Mio. einzusammeln. Interessierte Investoren, die sich daran beteiligen möchten, finden alle Informationen unter fundernation.eu. Allein die E-Health-Tochter soll laut PO1 bis zum Jahr '27 auf einen Umsatz von EUR 58 Mio. mit einer EBITDA-Marge von über 25% wachsen. In Anbetracht der aktuellen Bewertung scheint eine Investition in PO1 ein Schnäppchen zu sein, da E-Health Evolution allein derzeit mit ca. EUR 7,2 Mio. bewertet wird, was über dem EV von PO1 von EUR 6,2 Mio. liegt. Das Rating bleibt KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 14,20. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Performance%20One%20AG





