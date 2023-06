EQS-Ad-hoc: Schulte-Schlagbaum AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Der Schulte-Schlagbaum Konzern (im Folgenden "SAG") hat konsolidierte Konzernumsatzerlöse in den ersten 5 Monaten im Jahr 2023 in Höhe von € 25,0 Mio. erzielt und liegt damit ca. -3,3 % hinter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der zusammengefasste Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme, der neben dem Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme der Schulte-Schlagbaum AG auch die Sächsische Schlossfabrik GmbH in Groitzsch beinhaltet, ist mit Umsätzen von ca. -9 % zum Vorjahreszeitraum gestartet. In den beiden letzten Monaten April und Mai sehen wir einen deutlichen Abschwung der Bestelleingänge, sowohl bei der Türenindustrie als auch im Fachhandel. Einerseits verfügen die Kunden noch über gut gefüllte Läger, andererseits passt die Türenindustrie ihre Produktion an die veränderten Baufortschritte und -ausführungen an. Die drastisch sinkenden Baugenehmigungen sowie Baustopps und Bauverzögerungen, lassen für die zweite Jahreshälfte eher eine Seitwärtsbewegung als einen Bestellanstieg erwarten. Der bei der Schulte-Schlagbaum AG beheimatete Geschäftsbereich Schließsysteme für Türen und Möbel hat einen Umsatzrückgang von rund -7 % zu verzeichnen. Neben Projektverschiebungen durch unsere Kunden aufgrund Bauverzögerungen, sind nachstehende Faktoren für den verhaltenen Start verantwortlich. Zum einen hat ein fast zweimonatiger Ausfall eines wichtigen Lieferanten zu Umsatzverschiebungen und -verlusten geführt, zum anderen führte die deutlich verspätete Verfügbarkeit unserer neuen Produkte ebenfalls zu Umsatzeinbußen. Der nach wie vor hohe Auftragsbestand und die positive Resonanz auf unsere Produkte, national und international, geben Hoffnung auf eine Verbesserung der aktuellen Ergebnissituation in der zweiten Jahreshälfte. Unsere Tochtergesellschaft eccos pro gmbh hat in den ersten 5 Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzwachstum von rund +8 % zu verzeichnen. Trotz vorhandener Fördermittel durch Bund und Länder, zeigt sich die Investitionsbereitschaft unserer Kunden verhalten. Um dem Fachkräftemangel insbesondere in der Bäder- und Freizeitindustrie entgegenzuwirken sind digitale und automatisierte Lösungen gefragt. Hierzu liefern wir mit unserem Produktportfolio die entsprechenden Lösungen und werden versuchen, diese in den folgenden zwei Quartalen erfolgreich zu vermarkten. Unsere österreichische Tochtergesellschaft novacom software gmbh konnte den Umsatz in den ersten 5 Monaten des Jahres 2023 um rund 6 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum steigern. Mit der für die zweite Jahreshälfte eingeplanten Markteinführung von NovaTouch® Mobile und der grundsätzlich positiven Entwicklung des Tourismus in der DACH-Region sehen wir verhalten positiv bis zum Jahresende. Die STS Systemtechnik Schänis GmbH, unsere Schweizer Tochtergesellschaft, liegt in den ersten 5 Monaten im Jahr 2023 im Umsatz von -3 % zum Vorjahr zurück. Während der Bereich Stanztechnik um rund +17 % zulegen konnte, liegt der Bereich Schließ- und Befestigungstechnik aktuell um ca. -7 % hinter dem Vorjahresumsatz des Vergleichszeitraums. Ebenso wie in unserem Geschäftsbereich Schloss- und Schließblechsysteme verzeichnen wir auch am Standort Schweiz in den Monaten April und Mai einen deutlichen Rückgang des Bestelleingangs. Vor allem die Schweizer Kunden mit Absatzmarkt Deutschland weisen gegenüber dem Vorjahr eine signifikante Zurückhaltung vor. Das operative Konzern-Betriebsergebnis (EBIT) hat sich deshalb im Vergleich zum Vorjahr um rund € - 1,1 Mio. auf € -0,4 Mio. verringert. Dies wirkt sich entsprechend auch auf das Konzernergebnis vor Steuern aus, welches ebenfalls einen Rückgang auf € -0,4 Mio. (Vorjahr: € +0,5 Mio.) verzeichnen musste. Basierend auf der Marktentwicklung in der ersten Jahreshälfte 2023 und den o. g. Einschätzungen der Marktentwicklung in der zweiten Jahreshälfte, hat die SAG die Umsatz- und Ergebniserwartung für das Jahresende nun nach unten revidiert. Aktuell gehen wir davon aus das prognostizierte verbesserte Vorjahresergebnis nicht mehr realisieren zu können. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen wir von einem betrieblichen Ergebnis (EBIT) in einem Korridor von € 0,8 Mio. bis € 1,1 Mio. aus. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Finanzmeldung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung sowie die Erträge des Schulte-Schlagbaum Konzerns und dessen einzelnen Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

