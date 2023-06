Knaus Tabbert hat in der Vorwoche in Bayern einen Kapitalmarkttag (Capital Market Day, CMD) abgehalten. Dabei ging es auch um die Präsentation von "One Step Ahead". Hier steht die Elektromobilität ebenso im Fokus wie neue Caravans und Wohnmobile. Von 2023 bis 2027 will Knaus Tabbert jährlich um 16 Prozent bis 18 Prozent wachsen. Bis spätestens 2027 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...