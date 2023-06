Am Produktionsstandort von Cerdia in Freiburg will das Chemieunternehmen ein Biomasseheizwerk bauen. Der erste Spatenstich ist erfolgt. Cerdia stellt dort Celluloseacetat her, einen Kunststoff aus pflanzlichen Rohstoffen. Die Abfälle der unbehandelten Hölzer (Altholzkategorien A I und A II) will das Unternehmen in einem Heizwerk verfeuern. Für dieses ist der Energiedienstleister Getec verantwortlich. Neben den Holzresten könnte grundsätzlich auch naturbelassenes Holz aus Land- und Forstwirtschaft ...

