San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- TDK Ventures entschied sich für London als Standort für sein erste Büro in Europa- Der neue 150-Millionen-USD-Fonds EX1 (EX = Energiewende) mit mehreren Kommanditgesellschaftern wird sich auf in Europa und Nordamerika ansässige Start-ups für Elektrifizierung und Dekarbonisierung konzentrieren- Die Mission und die Werte von TDK Ventures, in Klima-Tech-Start-ups zu investieren, stimmen mit den ehrgeizigen europäischen Zielen überein, Treibhausgasemissionen um 50 % zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.Die TDK Corporation (TSE: 6762) gab heute bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft TDK Ventures Inc., ihr Risikokapitalarm, in den europäischen Markt expandiert und plant, in Start-ups aus der Region zu investieren. Das Unternehmen wählte London als Standort für seine ehrgeizigen Anstrengungen, Energiewende, Elektrifizierung und Dekarbonisierung in ganz Europa zu fördern. Gleichzeitig wird TDK Ventures seinen 150-Millionen-USD-Fonds EX1 mit mehreren Kommanditgesellschaftern initiieren. Der Fonds wird sich sowohl auf europäische, als auch nordamerikanische Start-ups für die Energiewende in der Start- und Series-A-Phase konzentrieren.Nach gründlicher Forschung (https://medium.com/@TDKVentures/why-we-chose-the-uk-as-our-first-outpost-for-electrification-and-decarbonization-of-europe-3803f068b1a) entschied sich TDK Ventures für London aufgrund der tiefen Risikokapitaldichte sowie der dort ansässigen Start-ups und Investmentfonds mit Umweltfokus. Das Unternehmen war außerdem beeindruckt von dem gesamten Venture-Innovation-Ökosystem der Stadt, das unternehmerisch orientierte wissenschaftliche Talente, ein erstklassiges Universitätssystem, erstklassige Klimainvestoren (sowohl für die Früh-, als auch die Wachstumsphase), eine zentrale Lage und Zugang zu starken öffentlichen Märkten umfasst."TDK Ventures hat sich einen guten Ruf für erfolgreiche Investition in sehr innovative Start-ups mit unglaublichen bahnbrechenden Technologien im Bereich der Elektrifizierung und Dekarbonisierung erarbeitet", erklärte Lord Dominic Johnson, Staatsminister im Department for Business and Trade, der auf 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche zurückblicken kann. "Ich wünsche dem Unternehmen viel Erfolg bei seinen Anstrengungen zur Bekämpfung der vielen Klimaprobleme, mit denen wir konfrontiert sind. Ich freue mich sehr, dass das Unternehmen London als Standort für sein erstes europäisches Büro ausgewählt hat, sehe seinem Eintritt in den europäischen Markt entgegen und heiße das Unternehmen in London herzlich willkommen.""Weltweit rangiert London sowohl bei der Klima-Tech-Finanzierung, als auch bei der Anzahl der Investoren in den Bereichen Klima- und Energietechnologie an dritter Stelle", erklärte Nicolas Sauvage, Präsident von TDK Ventures. "Wenn man das gesamte Vereinigte Königreich einbezieht, steigt London bei der letzteren Bewertung sogar auf Platz 2. Der Standort verfügt außerdem über eine unternehmensfreundliche öffentliche Verwaltung, vertraute Steuerregeln und Vorstandsstrukturen und rechtliche Rahmenbedingungen für mit Risikokapital finanzierte Start-ups, um geeignete Verkaufsmöglichkeiten zu bieten. Dies hat uns neben dem Vorhandensein vieler großer Fonds für die Spätphase sowie Wachstumskapitalfonds dazu veranlasst, London als unseren ersten Außenposten in Europa auszuwählen."Sauvage fuhr fort: "TDK Ventures ist sehr dankbar für die starke Unterstützung, die wir von der Venture Capital Unit des britischen Department for Business and Trade in den letzten Jahren erhalten haben".Die jüngsten Durchbrüche in der Materialwissenschaft und der hochentwickelten Fertigung in der Europäischen Union haben eine Ära für Elektrifizierungs- und Dekarbonisierungsprojekte geschaffen. TDK Ventures hat eine lange Tradition, unternehmerischen Organisationen in diesem Bereich dabei zu helfen, auf die Ressourcen zugreifen zu können, die sie benötigen, um die Produktion zu skalieren und ihre Produkte als Schlüsselkomponenten der globalen Kohlenstoffneutralität zu vermarkten."Ich freue mich, dass TDK Ventures London als Standort seines ersten europäischen Büros ausgewählt hat", sagte Natalie Black, Handelskommissarin seiner Majestät für den Asien-Pazifik-Raum. "Die Einbeziehung von britischen Unternehmen als potenzielle Empfänger in seinen neuen 150-Millionen-USD-Fonds EX1 ist ein Beweis für die Stärke des britischen Technologiesektors, der letztes Jahr 31,3 Milliarden US-Dollar an Risikokapital zur Verfügung gestellt hat, was das Vereinigte Königreich zum drittgrößten Markt der Welt für Technologieinvestitionen macht. Ich freue mich darauf, den Erfolg von TDK Ventures im Vereinigten Königreich bei der Unterstützung unserer Anstrengungen den Klimawandel zu vermeiden zu sehen."Um mehr über TDK Ventures zu erfahren, besuchen Sie bitte www.tdk-ventures.com oder wenden Sie sich an contact@tdk-ventures.com.Informationen zur TDK CorporationDie TDK Corporation ist ein weltweit führendes Unternehmen für elektronische Lösungen für die intelligente Gesellschaft mit Sitz in Tokio, Japan. Auf der Grundlage ihres Know-hows im Bereich der Materialwissenschaften begrüßt TDK den gesellschaftlichen Wandel, indem sie entschlossen an der Spitze der technologischen Entwicklung bleibt und unter ihrem Motto "Attracting Tomorrow" bewusst "die Zukunft anzieht". Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrit zu vermarkten, ein Schlüsselmaterial für elektronische und magnetische Produkte. Das umfassende, innovationsorientierte Portfolio von TDK umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren sowie Magnetik, Hochfrequenztechnologie, Piezoelektrizität und Schutzvorrichtungen. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme wie Temperatur- und Druck-, Magnet- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK Stromversorgungs- und Energiegeräte, Magnetköpfe und mehr an. Diese Produkte werden unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vermarktet. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von Entwicklungs- und Produktionsstandorten sowie Vertriebsbüros in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte TDK einen Gesamtumsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar und beschäftigte weltweit rund 103.000 Mitarbeiter.Informationen zu TDK VenturesTDK Ventures Inc. investiert in Start-ups, um Innovationen in den Bereichen Materialwissenschaft, Energie/Strom und verwandte Bereiche zu fördern, die normalerweise in Risikokapitalportfolios unterrepräsentiert sind. Das 2019 als hundertprozentige Tochtergesellschaft der TDK Corporation gegründete Corporate-Venture-Unternehmen hat die Vision, die digitale und energetische Transformation von Segmenten wie Gesundheit und Wellness, Transport der nächsten Generation, Robotik und Industrie, Mixed Reality und den breiteren IoT/IIoT-Markt voranzutreiben. TDK Ventures co-investiert in vielversprechende Portfoliounternehmen und unterstützt diese, indem es technisches Know-how und Zugang zu den globalen Märkten, in denen TDK tätig ist, bereitstellt. Interessierte Start-ups oder Investmentpartner können sich an TDK Ventures wenden: www.tdk-ventures.com oder contact@tdk-ventures.com.