DJ Deutsche Post führt Konzern ab Juli unter dem Namen DHL Group

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post ändert ihren Konzernnamen ab Juli in DHL Group. Der neue Name spiegle den Wandel wider, den die Gruppe in den vergangenen Jahren durchlaufen habe und trage der Fokussierung auf nationale und internationale Logistikaktivitäten als Motor für künftiges Wachstum Rechnung, teilte die Deutsche Post AG mit. Bereits heute werden über 90 Prozent des Konzernumsatzes unter der Marke DHL erwirtschaftet.

"Wir sind eines der internationalsten Unternehmen der Welt und nutzen in allen Märkten außerhalb Deutschlands fast nur die Marke DHL", sagte Vorstandschef Tobias Meyer laut der Mitteilung. "Die Umbenennung in DHL Group vollzieht diese Entwicklung nach und zeigt unseren Kunden und Aktionären deutlicher den Schwerpunkt unserer Geschäftstätigkeit auf."

Im Zuge der Umbenennung des Konzerns wird auch der Name des Unternehmensbereiches "DHL eCommerce Solutions" vereinfacht, er lautet künftig "DHL eCommerce". Alle übrigen DHL-Unternehmensbereiche sowie Post und Paket Deutschland werden unter ihren derzeitigen Namen weiterbetrieben.

Das Börsenkürzel werde von derzeit "DPW" in "DHL" geändert, hieß es weiter. Der neue Konzernname habe aber keine Auswirkungen auf den Namen der börsennotierten Konzernobergesellschaft, dieser laute weiterhin "Deutsche Post AG".

June 19, 2023 10:24 ET (14:24 GMT)

