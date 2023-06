DJ Habeck: Investitionsentscheidung von Intel ist großer Erfolg

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Einigung auf den Bau des Intel-Werks in Magdeburg als Beleg für die Attraktivität des Standorts Deutschland gewertet. "Die Verständigung mit Intel ist ein großer Erfolg und eine starke Investition in die Zukunft", erklärte Habeck. "Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv verhandelt und um eine Lösung gerungen, sodass die heutige gemeinsame Absichtserklärung möglich wurde."

Die Investition in Deutschland bedeute eine erhebliche Erweiterung der Fertigungskapazitäten von Intel in Europa und sei die größte jemals getätigte Investition eines ausländischen Unternehmens in Deutschland. "Das zeigt: Der Standort Deutschland ist hoch attraktiv. Wir spielen im globalen Wettbewerb vorn mit und sichern nachhaltige und qualifizierte Arbeitsplätze und Wertschöpfung."

Jetzt bestehe die Chance, ein neues florierendes und hochmodernes Chip-Ökosystem in Deutschland und Europa zu schaffen. Hiervon profitierten Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Herstellung von Mikroelektronik genauso wie in den Abnehmerindustrien. Die Ansiedlung von Intel in Magdeburg wolle die Bundesregierung im Rahmen des neuen European Chips Act fördern. Eine Förderung stehe unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die Europäische Kommission.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2023 10:33 ET (14:33 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.