Verblüffende Nachricht am frühen Montagabend: Die Deutsche Post wird es nicht mehr geben - jedenfalls den Namen. Das DAX-Unternehmen, das praktisch jeder Deutsche kennen dürfte, selbst falls er sich nicht für Börse und Wirtschaft interessiert, hat soeben seine Umbenennung verkündet. So ganz neu ist der neue Name aber nicht - und so ganz verschwindet der alte Name auch nicht.Die Deutsche Post hat bereits einige Anpassungen beim Namen hinter sich. Früher war das Unternehmen mal die Bundespost. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...