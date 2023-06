NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach der Bekanntgabe von Konsensschätzungen durch Vuma für 2023 auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Die frisch veröffentlichten Durchschnittserwartungen von Analysten für 2023 zum Spirituosenhersteller machten deutlich, dass die Erwartungen für Umsatz und operatives Ergebnis vorsichtiger geworden seien, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2024 lägen die Konsensschätzungen etwas über seinen Prognosen, ergänzte er und erläuterte, dass er vor allem mit Blick auf das Nordamerika-Geschäft vorsichtiger sei./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 09:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 09:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken