Der österreichische Frühkartoffelmarkt präsentiert sich in ungewöhnlich stabiler Verfassung. Hauptgrund ist die anhaltend knappe Angebotssituation. Aufgrund der teilweise starken Niederschläge mussten die Rodungen in Ostösterreich in den letzten Tagen immer wieder unterbrochen werden, so das Agrarisches Informationszentrum aiz.info. Bildquelle: Shutterstock.com...

