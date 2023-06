Seit April 2023 gehört der JadeWeserPort in Wilhelmshaven als Teil des Services FE2 zur regelmäßigen Rotation im Fahrplan der THE Alliance Partner (Hapag-Lloyd, Ocean Network Express, Yang Ming und Hyundai Merchant Marine). Foto © Hapag-Lloyd AG Am 13. Juni wird mit der fast 20.000 TEU fassenden Al Zubara nun erstmals ein eigenes Containerschiff von Hapag-Lloyd im FE2...

