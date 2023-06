Intel wird zum größten Direktinvestor in Deutschland. Der Chiphersteller und die Bundesregierung einigten sich auf Investitionen in Höhe von 30 Mrd. Euro in Magdeburg. Kurseinbruch bei Lanxess. Der Chemiekonzern musste die Prognose für das 2. Quartal und das Gesamtjahr reduzieren. Alibaba tauscht überraschend seine gesamte Spitze aus. Daniel Zhang verliert seinen Posten als CEO und Chairman und wird durch die alte Garde ersetzt.Auch am Dienstag notieren die meisten asiatischen Benchmarks während der Sitzung im Minus. Ausgeprägt sind die ...

