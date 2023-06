Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt kommen am Dienstag mehrheitlich weiter zurück. Fehlende Impulse aus den USA und Gewinnmitnahmen im asiatischen Handel gehen nicht spurlos an den hiesigen vorbei.Zürich - Die Kurse am Schweizer Aktienmarkt kommen am Dienstag mehrheitlich weiter zurück. Fehlende Impulse aus den USA und Gewinnmitnahmen im asiatischen Handel gehen nicht spurlos an den hiesigen vorbei. «Die Investoren neigen vermehrt dazu, Teilgewinne mitzunehmen», erklärte ein Händler. Etliche Aktienindizes hätten in der Hoffnung auf eine baldige und schnelle globale Konjunkturerholung...

Den vollständigen Artikel lesen ...