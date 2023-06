Die neue Woche startete an der Börse wieder einmal mit viel Ungewissheit und alten Sorgen. Unsichere konjunkturelle Aussichten ließen Zugewinne aus der Vorwoche zum Teil schnell wieder verpuffen. Die Commerzbank konnte sich dem Verkaufsdruck einigermaßen entziehen und die Bullen scheinen hier nicht kampflos aufgeben zu wollen.Anzeige:Rote Vorzeichen gab und gibt es bei der Commerzbank (DE000CBK1001) dennoch zu sehen. Bisher halten die sich noch in Grenzen. Am Dienstagmorgen etwa ging es um eher überschaubare 0,24 Prozent in die Tiefe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...