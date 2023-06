Laut dem Statistischen Bundesamt waren in Deutschland Ende März 2023 2,6 Millionen Anlagen zur solaren Stromerzeugung in Deutschland am Netz. Ihre Leistung betrug zusammen 70 Gigawatt. In Deutschland sind aktuelle 2,6 Millionen PV-Anlagen installiert. Das vermeldet das Statistische Bundesamt (Destatis) im Rahmen seiner "Zahl der Woche". Demnach nutzten immer mehr Unternehmen und private Haushalte in Deutschland die Energie der Sonne zur Stromerzeugung. Im März 2023 verfügten die Solarstromanlagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...