HANGZHOU (IT-Times) - Die Alibaba Group Holding kündigte heute einen Wechsel an der Spitze des chinesischen Internetkonzerns an. Daniel Zhang tritt als CEO und Chairman des Unternehmens zurück. Die Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE: BABA, ISIN: US01609W1027) gab heute bekannt, dass der Chairman und Chief...

Den vollständigen Artikel lesen ...