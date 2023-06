Der Handel zwischen Euro und Dollar bewegte sich bei geringen Impulsen in einer engen Spanne.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag bei ruhigem Handel weiter über der Marke von 1,09 US-Dollar gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0932 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Der Kurs rangiert etwas unterhalb des am Freitag markierten einmonatigen Höchststands. Gegen über dem Franken hat sich der Euro zwar nur wenig bewegt. Das Währungspaar hat aber bis zur...

