Die europäischen Aktienmärkten haben ihre Konsolidierung am Dienstag fortgesetzt. Mit leichten Verlusten reagierten sie auf die mässigen Vorgaben aus Asien.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkten haben ihre Konsolidierung am Dienstag fortgesetzt. Mit leichten Verlusten reagierten sie auf die mässigen Vorgaben aus Asien. Gegen Mittag verlor der EuroStoxx 50 0,44 Prozent auf 4343,28 Punkte. In Paris fiel der Cac 40 um 0,34 Prozent auf 7288,85 Zähler. Der Londoner FTSE 100 trat dagegen auf der Stelle. Marktteilnehmer sprachen von einer laufenden...

