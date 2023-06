PayPal trennt sich im Rahmen einer Vereinbarung mit dem privaten Vermögensverwalter KKR von einem riesigen Schuldenpaket und wird durch den Verkauf einen Milliardengewinn einstreichen. Der soll laut PayPal teilweise in weitere Aktienrückkäufe gesteckt werden. Das kommt vorbörslich gut an, die Aktie gewinnt zwei Prozent.In einer am frühen Dienstagmorgen bekannt gewordenen Meldung haben PayPal und die Beteiligungsgesellschaft KKR mitgeteilt, dass PayPal ein 40 Milliarden Euro schweres Paket an Verbraucherkrediten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...