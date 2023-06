Das Pharmaunternehmen Sandoz beauftragte SPGI Zurich AG mit der Suche nach einem neuen Hauptsitz. Fündig wurde man an Basler Toplage - direkt am Bahnhof.Zürich - Das Pharmaunternehmen Sandoz beauftragte SPGI Zurich AG mit der Suche nach einem neuen Hauptsitz. Fündig wurde man an Basler Toplage - direkt am Bahnhof. Mit dem Elsässertor ist es der SPGI Zurich AG gelungen, den perfekten Standort für den neuen Hauptsitz von Sandoz zu finden. Der Bürokomplex Elsässertor, designt vom Basler Stararchitekten-Duo Jacques Herzog und Pierre DeMeuron...

Den vollständigen Artikel lesen ...