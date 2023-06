In einem eher mäßigen Börsenumfeld können die Covestro-Aktien heute zweitstellig zulegen. Am Nachmittag berichten Insider von einer möglichen Übernahme. Sollte man die Aktie jetzt noch kaufen? Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) streckt Insidern zufolge die Fühler nach dem Kunststoffunternehmen Covestro aus. ADNOC sei an Covestro mit einem Übernahmeangebot herangetreten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...