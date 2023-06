Rucksäcke statt Computermäuse: Jetzt ist klar, wohin es den ehemaligen Chef von Logitech verschlägt. Bracken Darrell wechselt zur VF Corporation.Lausanne / Denver - Rucksäcke statt Computermäuse: Jetzt ist klar, wohin es den ehemaligen Chef von Logitech verschlägt. Bracken Darrell wechselt zur VF Corporation. Der US-Konzern ist bekannt für Marken wie Vans, The North Face und Timberland. VF Corporation teilte die Ernennung Darrells zum neuen Konzernlenker am Dienstag mit. Er tritt seinen Job per 17. Juli an. Die VF Corporation war seit...

