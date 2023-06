Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen.New York - Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,48 Prozent auf 34'137 Punkte nach. In der Vorwoche hatte der US-Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt. «Der Fokus liegt in dieser Woche weiterhin auf den Zentralbanken und auf der Frage, ob wir dem Ende des Straffungszyklus so nahe sind...

