Teilen: Der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Boris Vujcic, sagte am Dienstag, dass der Druck auf die Kerninflation in der Eurozone hoch bleibe, wie Reuters berichtet. Im Hinblick auf künftige geldpolitische Maßnahmen merkte Vujcic an, dass sie das Risiko abwägen müssen, zu viel oder zu wenig zu tun, und fügte hinzu, dass eine sanfte Landung ...

