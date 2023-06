HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Seine Einschätzung sei bestätigt worden, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Freenet verfüge über ein solides Geschäftsmodell, die Gewinnerwirtschaftung sei nachhaltig und auch die Ausschüttungen von 80 Prozent des freien Barmittelzuflusses als Dividenden./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2023 / 14:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0Z2ZZ5

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken