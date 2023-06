Berlin - Die stellvertretende CSU-Vorsitzende Dorothee Bär hat Claudia Pechsteins umstrittene Aussagen beim CDU-Grundsatzkonvent verteidigt. "Das sind nicht die Themen der AfD. Das sind die Themen der Bürgerinnen und Bürger", sagte Bär dem "Spiegel" über die Kritik Pechsteins an geschlechtergerechter Sprache.



Pechstein hatte in einer Rede Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber angemahnt, um für mehr Sicherheit im Alltag zu sorgen. So etwas solle Pechstein zufolge wichtiger sein "als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen". Bär sagte, das Gendern ärgere auch sie. "Es tut doch niemandem weh, zu sagen 'liebe Bürgerinnen und Bürger', aber man kriegt halt einen Schluckauf bei 'liebe BürgerInnen'", sagte Bär.



Die CSU-Politikerin ergänzte, man dürfte "bestimmte Themen nicht der AfD überlassen". Die Frage sei, wie man die Zahl der Asylbewerber senke. "Es ist ja nicht jeder, der kommt, ein Gehirnchirurg. Sondern es gibt natürlich auch Straftäter", fuhr sie fort.



Es helfe nicht, das Thema nicht anzusprechen. Auf dem kleinen Parteitag am Freitag hatte die CDU sich sowohl gegen das Gendersternchen als auch gegen das sogenannte "generische Maskulinum", bei dem ausschließlich die männliche Form verwendet wird, ausgesprochen. Pechsteins Auftritt am Folgetag wurde insbesondere dafür kritisiert, dass die Bundespolizistin trotz der im Beamtengesetz festgeschriebenen Neutralitätspflicht ihre Polizeiuniform bei ihrer Rede getragen hat.

