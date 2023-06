Die Schweizer Aktienbörse hat auch am Dienstag schwächer tendiert. Konjunktursorgen und fehlende Impulse liessen die Kurse laut Händlern abbröckeln.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat auch am Dienstag schwächer tendiert. Konjunktursorgen und fehlende Impulse liessen die Kurse laut Händlern abbröckeln. Dazu kamen noch nachgebende Notierungen im frühen Geschäft an der Wall Street. Die Konsolidierung sei wohl noch nicht abgeschlossen, meinten Händler. Vor allem bei den zyklischen und den Wachstumswerten, die im laufenden Jahr gut gelaufen...

