(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.06.2023 - Biotech-Aktien zeigen sich am Dienstag im deutschen Handel überwiegend leichter. MorphoSys und Evotec geben nach, während Qiagen zulegen kann. An der Wall Street geht es für den Sektor abwärts. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 16.114 Punkte, belastet unter anderem von Continental, BASF und Siemens Healthineers. Deutlich nach oben geht es für Covestro, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...