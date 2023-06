Gekennzeichnet durch Planung, Durchführung und Nachhaltigkeit, legt das Unternehmen weiterhin die Innovationsagenda für die Branche fest

Im Rahmen seiner jährlichen Kunden-Community-Konferenz enthüllte Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), der führende Anbieter von Supply Chain Management-Lösungen, die neuen Produktinnovationen, welche die durchgängige Lieferkette umfassen. Am Tage der Day One Keynote bereitgestellt, zielen diese Innovationen darauf ab, für Unternehmen die Transparenz, Kontrolle und Agilität zu gewährleisten, die sie benötigen, um in der heutigen volatilen Unternehmenslandschaft bestehen zu können.

"Die Zeiten des kaskadenförmig weitergegebenen Informationsflusses zwischen den Teams liegen bereits lange hinter uns", so John Sicard, President und CEO bei Kinaxis. "Heutzutage erwarten die CEOs und Board of Directors, dass ihre Lieferketten in Echtzeit und mit einer integrierten Sicht auf Planung und Ausführung betrieben werden können. Die heute angekündigten Innovationen erleichtern Teams die Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung und verringern die Kluft zwischen Planung und Ausführung, um sowohl die Resilienz als auch Effizienz in großem Maßstab zu stärken."

Durchgängige Lieferkettenorchestrierung

Zu den Produktinnovationen zählen:

Enterprise Scheduling , das erste und einzige Planungswerkzeug auf dem Markt, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, eine weltweit integrierte Produktionsplanungsstrategie für alle Anlagenlayouts zu entwickeln und zu verantworten. Durch Nutzung der branchenweit besten Praktiken versetzt Enterprise Scheduling die Unternehmen in die Lage, die Produktion an allen Standorten zu orchestrieren und eine umfassende, umsetzbare und effiziente Produktionsplanung zu erstellen.

Supply Chain Execution (Ausführung der Lieferkette) (vormals MPO) Fähigkeiten, darunter Transportmanagement, Auftragsmanagement und Retourenabwicklung, werden nun mithilfe von Supply Chain Planning integriert und dabei diejenigen Silos ausgelassen, die zwischen der Planung und Durchführung Bestand haben. Diese neuen Fähigkeiten werden die Unternehmen in die Lage versetzen, die Lieferketten-Orchestrierung vom Plan bis zur Lieferung für alle Horizonte bereitzustellen, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine mehrjährige Geschäftsführung oder eine sekundengenaue Ausführung handelt.

(vormals MPO) Fähigkeiten, darunter Transportmanagement, Auftragsmanagement und Retourenabwicklung, werden nun mithilfe von Supply Chain Planning integriert und dabei diejenigen Silos ausgelassen, die zwischen der Planung und Durchführung Bestand haben. Diese neuen Fähigkeiten werden die Unternehmen in die Lage versetzen, die Lieferketten-Orchestrierung vom Plan bis zur Lieferung für alle Horizonte bereitzustellen, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine mehrjährige Geschäftsführung oder eine sekundengenaue Ausführung handelt. Sustainable Supply Chain (nachhaltige Lieferkette) , eine neue Lösung, die Unternehmen in die Lage versetzt, Emissionsfaktoren (einschließlich Scope 3 Emissionen) direkt in RapidResponse® einzubetten, um Szenarien zu entwerfen, die Lieferketten in Bezug auf CO2e in Echtzeit abschätzen, vorausberechnen und simulieren können. Sustainable Supply Chain erzeugt nicht nur Sichtbarkeit in Emissionsdaten, sondern befähigt auch die Planer, innerhalb weniger Sekunden ihre Auswirkungen zu verstehen.

Neue intuitive Merkmale von Demand.AI, einer fortgeschrittenen Anwendung im Rahmen von Planning.AI, werden die Unternehmen in die Lage versetzen, besser zu verstehen, wie sowohl interne als auch externe Faktoren die Nachfrage nach ihren Produkten beeinflussen und es ihnen auch ermöglichen, Pläne schnell anpassen zu können, um aus diesen Veränderungen Nutzen zu ziehen. Bei Planning.AI handelt es sich um eine analytische Vorgehensweise und einen wichtigen Bestandteil der Kinaxis RapidResponse Plattform.

"Kinaxis ist ständig auf dem neuesten Stand der Technik in Bezug darauf, was für Lieferketten benötigt wird und für diese möglich sein würde", so Robert Kugel, Senior Vice President und Research Director bei Ventana Research. "Bei der Einführung von Enterprise Scheduling, Sustainable Supply Chain und neuen KI-Fähigkeiten für Demand Planning handelt es sich um eine größere Verbesserung für die Unternehmen. Sie fördert die Fähigkeit, über Transparenz, Kontrolle und Agilität im Rahmen ihrer Lieferketten zu verfügen, indem sie mit allem Notwendigen zur Bewältigung der heutigen Unterbrechungen und Störfälle ausgestattet werden."

Über Planning.AI hinaus arbeitet Kinaxis daran, als einziges Supply Chain Management-Unternehmen und Industriepartner des National Science Foundation AI Institute for Advances in Optimization (AI4OPT) die Lieferketten mit künftigen Innovationen zu versorgen.

"Die Lieferketten werden immer größer und sie werden wahrscheinlich resilienter und nachhaltiger sein als jemals zuvor", so Pascal Van Hentenryck, Director von AI4OPT. "Als führendes Unternehmen in diesem Bereich ist Kinaxis bestens aufgestellt, um diese wesentlichen Herausforderungen aufgrund seiner RapidResponse Technologie zu verstehen. Kinaxis untersucht in Zusammenarbeit mit AI4OPT, wie die Verschmelzung von maschinellem Lernen und Optimierungen einen Entwicklungssprung bei den Fähigkeiten für die Supply Chain Management Systeme der nächsten Generation bewirken könnte."

Pascal Van Hentenryck ist A. Russell Chandler III Chair und Professor und der Associate Chair von Innovation and Entrepreneurship in Technology an der H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering am Georgia Institute of Technology.

Besuchen Sie bitte Kinaxis.com, um mehr über die Supply-Chain-Management-Lösungen von Kinaxis zu erfahren.

Über Kinaxis Inc.

Die alltägliche Volatilität und Ungewissheit verlangt schnelles Handeln. Kinaxis® bietet die erforderliche Agilität, um schnelle und sichere Entscheidungen im Bereich der integrierten Geschäftsplanung und digitalen Lieferkette zu treffen. Auf diese Weise können Menschen besser planen, besser leben und die Herausforderungen der Welt bewältigen. Wir genießen das Vertrauen innovativer Marken, weil wir menschliche Intelligenz mit KI und Gleichzeitigkeit in der Lieferketten-Planung kombinieren und so Unternehmen dabei helfen, für jede künftige Entwicklung zu planen, Risiken und Chancen zu überwachen und mit dem hohen Tempo des Wandels Schritt zu halten. Auf der Grundlage einer erweiterbaren, Cloud-basierten Plattform stellt Kinaxis branchenbewährte Anwendungen bereit, damit alle Beteiligten früher informiert sind, schneller handeln und die Verschwendung von Ressourcen vermeiden können. Weitere Nachrichten zu Kinaxis finden Sie auf Kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Wachstumschancen von Kinaxis sowie die potenziellen Vorteile von und die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen von Kinaxis. Diese Aussagen unterliegen bestimmten Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, darunter unsere Einschätzung der relativen Marktstellung der Produkte und Dienstleistungen von Kinaxis im Vergleich zu Konkurrenzlösungen. Wir warnen ausdrücklich davor, unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge und Entwicklungen von Kinaxis können erheblich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Entwicklungen von Kinaxis wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, sind in den öffentlichen Unterlagen aufgeführt, die Kinaxis bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat. Kinaxis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren bzw. zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Quelle: Kinaxis

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

