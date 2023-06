San Jose City, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Das einzigartige neue Multi-Knoten-System bietet kostenoptimierte, skalierbare Leistung für E-Commerce, Softwareentwicklung, Cloud-Gaming, Content-Erstellung und private Server-InstanzenSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, AI/ML, Storage und 5G/Edge, stellt einen neuen Server vor, der IT- und Rechenzentrumsbetreibern eine hochleistungsfähige und skalierbare Lösung bietet, die die Anforderungen für E-Commerce, Cloud-Gaming, Code-Entwicklung, Content-Erstellung und Virtual Private Server erfüllt. Die neuen Systeme sind mit AMD Ryzen Prozessoren der Serie 7000 ausgestattet, die für den Einsatz in Servern optimiert sind und auf der neuesten "Zen 4"-Kernarchitektur basieren, die eine maximale Boost-Geschwindigkeit von bis zu 5,7 GHzi, einschließlich PCIe 5.0-Unterstützung, DDR5-5200 MHz und bis zu 16 Kerne (32 Threads) pro CPU bietet. Die neue Supermicro MicroCloud ist so konzipiert, dass sie die neueste Systemtechnologie für eine breite Palette von Applikationen nutzt, darunter Webhosting, Cloud-Gaming und virtuelle Desktop-Applikationen."Wir erweitern unsere für Applikationen optimierten Server-Produktlinien um die neuesten AMD Ryzen Prozessoren der Serie 7000", sagt Michael McNerney, VP of Marketing and Security bei Supermicro. "Diese neuen Server von Supermicro bieten IT-Administratoren eine kompakte und leistungsstarke Option, um ihren internen oder externen Kunden mehr Dienste mit geringeren Latenzen anzubieten. Durch die enge Zusammenarbeit mit AMD bei der Optimierung der Ryzen 7000 Serien-Firmware für den Einsatz in Servern können wir eine Reihe von Lösungen mit neuen Technologien wie PCIe 5.0, DDR5-Speicher und sehr hohen Taktraten schneller auf den Markt bringen, was es Unternehmen ermöglicht, Kosten zu senken und ihren Kunden fortschrittliche Lösungen anzubieten."Das neue Blade-Angebot vonSupermicro MicroCloud, der AS -3015MR-H8TNR Server, enthält einen einzelnen optimierten AMD Ryzen Prozessor der Serie 7000, bis zu 128 GB DDR5-Speicher und eine TDP von bis zu 170 W. Das Supermicro MicroCloud 3U-Gehäuse enthält acht Blades, wobei jedes Blade bis zu zwei von vorne zugängliche NVMe U.2-, SAS- oder SATA3-Laufwerke enthält. Die Supermicro MicroCloud verteilt die Kühlung und die redundanten Stromversorgungen auf die acht Blades, um einen effizienteren und unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten. IT-Abteilungen können schnell dediziertes Hosting, eine Multi-Instanz-Umgebung für Workloads wie Webhosting, Cloud-Gaming sowie Remote- und virtuelle Desktops einrichten, da die physischen Knoten und die rückwärtigen E/A mit einer flexiblen Remote-Management-Schnittstelle, einschließlich eines dedizierten IPMI-Ports für die acht Knoten, leicht zugänglich sind."AMD arbeitet eng mit Supermicro zusammen, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen, die es den Kunden ermöglichen, die Kosten zu senken und gleichzeitig die Leistung für eine Vielzahl von Arbeitslasten zu erhöhen. Die Supermicro MicroCloud bietet Kunden eine kompakte Lösung mit geringer Latenz, die die Anforderungen vieler Rechenzentrumsbetreiber erfüllt, die eine erfolgreiche digitale Transformation anstreben", sagt John Morris, Corporate Vice President, Enterprise and HPC Business Group. "Die Prozessoren der AMD Ryzen 7000 Serie setzen einen neuen Standard für Leistung in einem kompakten Formfaktor für Cloud- und dedizierte Hosting-Umgebungen."Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von applikationsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telekommunikation/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte. Die Produkte werden im eigenen Unternehmen (in den USA, Taiwan und den Niederlande) entwickelt und hergestellt, wobei die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Applikation zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, die eine umfassende Auswahl an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.AMD, das AMD Arrow-Logo, Ryzen und Kombinationen davon sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Der Max-Boost für AMD Ryzen-Prozessoren ist die maximale Frequenz, die ein einzelner Kern des Prozessors bei einer hohen Single-Thread-Arbeitslast erreichen kann. Der Max-Boost hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem: Wärmeleitpaste, Systemkühlung, Motherboard-Design und BIOS, dem neuesten AMD-Chipsatz-Treiber und den neuesten Betriebssystem-Updates. GD-150.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2104253/Supermicro_System_with_AMD_Ryzen_7000_Series_Processors.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpgPressekontakt:Greg Kaufman,Supermicro,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63529/5539289