Dem 53-Jährigen werdem Steuerdelikte in zwei Fällen zur Last gelegt sowie ein Verstoss gegen waffenrechtliche Vorgaben.Washington - Die US-Justiz hat den Sohn von Präsident Joe Biden, Hunter Biden, wegen mehrerer Vergehen angeklagt. Die zuständige Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Delaware teilte am Dienstag mit, dem 53-Jährigen würden Steuerdelikte in zwei Fällen zur Last gelegt sowie ein Verstoss gegen waffenrechtliche Vorgaben. Hunter Biden habe sich bereit erklärt, sich in Bezug auf die Steuervergehen schuldig...

