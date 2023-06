München (ots) -Von null unter die Top8 in Europa - ein Riesenerfolg: Deutschlands Basketball-Frauen qualifiziert sich nach dem 79:69 gegen die Slowakei erstmals seit 26 Jahren für ein Viertelfinale. Am Donnerstag ab 20.35 Uhr geht's live und kostenlos bei MagentaSport gegen die Rekord-Europameisterinnen aus Spanien weiter. "Erwachsen gespielt, diszipliniert, taktisch gut eingestellt und einmal mehr in der Abwehrarbeit konsequent", lobt Reporter Michael Körner die deutschen Frauen, die unter der neuen Bundestrainerin Lisa Thomaidis nach sportlich dürren Jahren einen immensen Aufwärtstrend erfahren. Coach Thomaidis zum Erfolg: "Ich bin so glücklich und stolz auf das Team. Sie haben so hart für den Erfolg gearbeitet." Beste Akteurin in einem guten deutschen Team war Marie Gülich, die bilanzierte: "Unglaublich. Wir werden mit jedem Spiel besser!" Gülich, seit 2020 bei Valencia unter Vertrag, über den Viertelfinal-Gegner Spanien: "Ich weiß natürlich, was auf mich zukommt. Wir sind die Underdogs." Das deutsche Team hat nun dreimal in Folge bei einem großen Turnier gewonnen - auch das ist schon Ewigkeiten her.Nachfolgend die Zusammenfassung und Clips der Frauen-Basketball-EM - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Donnerstag mit dem Start der Viertelfinals - ab 20.35 Uhr mit dem Hit Deutschland gegen Spanien. Alle deutschen Spiele und ausgesuchte k.o.-Spiele gibt's live und kostenlos bei MagentaSport. Der Clip - letzte Sekunden und deutscher Jubel: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=enVqcTdwNjJqMUNNQmRVQzNUN1pXUEZpcWZIQjJWS0lsUGI4WnhodHlSRT0=Deutschland - Slowakei 79:69Bundestrainerin Lisa Thomaidis hatte die Slowakinnen vor der Zwischenrunde gelobt: "Das ist ein sehr gutes Team - gute Balance, spielstark, größer als wir - ein harter Gegner. Aber wir bleiben bei uns, besinnen uns auf unsere Stärken. Auf unsere starke Abwehr. Wir wollen schnell und hart spielen. Es steht viel auf dem Spiel" Und weiter: "Ein Sieg in dieser Partie - das wäre ein Riesenschritt für uns."Jetzt das Viertelfinale erreicht - wow!Lisa Thomaidis findet nach dem Einzug ins Viertelfinale gegen Spanien: "Ich bin so glücklich und stolz auf das Team. Sie haben so hart für den Erfolg gearbeitet. Wir hatten immer eine Lösung parat. Wie gut sie zusammengespielt haben.... Jede Spielerin hat eine wichtige Rolle bei diesem Sieg gespielt. Ich bin total begeistert, dass wir jetzt gegen ein Topteam antreten. Super, super happy."Zum Gegner Spanien: "Das wird eine schöne Herausforderung. Ein tolle Bühne, auf der wir uns präsentieren können."Beste Deutsche diesmal - Marie Gülich mit 25 Punkten: "Unglaublich. Klar realisiere ich das, dass wir jetzt im Viertelfinale stehen. Es ist noch nicht so angekommen. Ich bin superfroh und stolz auf das Team - ich freue mich einfach sehr."Gülich weiter: "Wir werden mit jedem Spiel besser. Jedes Spiel hat seine eigene Challenge mit sich gebracht. Die ersten beiden Spiele so eng zu gewinnen, war gut für uns. Jetzt mal einfach ein Spiel mit höherem Abstand zu gewinnen ist für uns auch so ein "confidence boost" - auch sehr gut."Zum Gegner Spanien, den sie durch ihren Klub Valencia gut kennt: "Ich weiß natürlich, was auf mich zukommt. Wir sind die Underdogs."Die Vorentscheidung durch Leonie Fiebig: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dVpWUFJGY1BSR0FuZmFhM2podTljNnFZWWd3SzZrbENXNGM1ZW5xRXhUVT0=Die Basketball- EM der Frauen LIVE UND KOSTENLOSMichael Körner und Benni Zander kommentieren die Partien, die ehemaligen Nationalspielerinnen Hanna Ballhaus und Ireti Amojo fungieren als Expertinnen.Donnerstag, 22.06.202322.06.2023 - ViertelfinaleAb 20.35 Uhr: DEUTSCHLAND - SpanienSamstag, 24.06.2023Platzierungsspiele 5 bis 8 und HalbfinalsSonntag, 25.06.2023Finale und Spiel um Platz 3Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5539294