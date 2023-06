LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE: interessante Kooperation mit Fortnite-Entwickler Epic Games!

Zweistelligen Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC). Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: MC ISIN: FR0000121014

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des französischen Luxuswarenkonzerns LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE liegt rund 24 Prozent im Halbjahresplus. Aktuell sehen wir einen Rücksetzer zu den eng beieinander liegenden gleitenden Durchschnitten, von wo aus sich gute Chancen für einen Long Trade ergeben könnten.

Chart vom 20.06.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 844.5 EUR

Meinung: Das Unternehmen mit Sitz in Paris hält Rechte an 75 verschiedenen Marken im Hochpreissegment, die weltweit in circa 5000 Geschäften rund um den Globus angeboten werden. Es überzeugte in den vergangenen beiden Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn. Interessant erscheint die gerade angekündigte Kooperation mit Epic Games, dem Entwickler des Online-Spiels Fortnite. Durch diese kann LVMH zusammen mit seinen Marken die fortschrittlichen 3D-Erstellungstools von Epic Games nutzen, um verschiedene Erlebnisse im Bereich Augmented Reality anzubieten. Dazu gehören virtuelle Umkleidekabinen und Modenschauen, 360-Grad-Produktkarussells sowie die Erstellung digitaler Zwillinge.

Setup

Mögliches Setup: Den Trigger platzieren wir über der letzten Tageskerze und den Stop Loss unter den gleitenden Durchschnitten. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 29. Mai. Zahlen zum ersten Halbjahr 2023 werden am 26. Juli präsentiert. Bis dahin sollte für einen Long Trade ausreichend Zeit sein. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MC.

Veröffentlichungsdatum: 20.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.