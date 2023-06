In Erwartung weiterer Hinweise auf die US-Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Die Aktien von der Deutschen Post und der Lufthansa könnten sich am Mittwoch am stärksten bewegen. Am Dienstag hatte der DAX unter anderem wegen einer Gewinnwarnung des Chemiekonzerns Lanxess 0,6 Prozent tiefer bei 16.111,32 Punkten geschlossen. DAX (WKN: 846900) Dax höher erwartet - Fed im Fokus Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...