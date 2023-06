DJ Symrise strebt keine Vollübernahme von Swedencare an

FRANKFURT (Dow Jones)--Symrise will das auf Tiergesundheit spezialisierte Unternehmen Swedencare nicht vollständig übernehmen. Im Dokument zu der seit diesem Mittwoch laufenden Offerte heißt es, Absicht des Angebots sei es, "die Beteiligung von Symrise an Swedencare zu erhöhen, aber nicht das vollständige Eigentum an Swedencare zu erwerben".

Symrise ist seit Juni 2021 an Swedencare beteiligt und hatte sein Aktienpaket jüngst auf genau 30 Prozent aufgestockt. Deshalb musste das Unternehmen nun ein Pflichtangebot vorlegen. Die Offerte zum Preis von 37,50 schwedischen Kronen läuft bis zum 26. Juli. An der Börse in Stockholm wird Swedencare aktuell mit 37,62 Kronen gehandelt.

Einer der wesentlichen Wachstumstreiber von Symrise sind Inhaltsstoffe für Haustierfutter. Swedencare ist für ein Produkt bekannt, das Zahnbeläge bei Haustieren entfernt. Im ersten Quartal setzte die Gesellschaft 523,2 Millionen Kronen (44,4 Millionen Euro) um und erwirtschaftete und damit einen operativen Gewinn von 30,3 Millionen Kronen (2,6 Millionen Euro).

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2023 03:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.