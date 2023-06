Die getätigten Investitionen in eine flexible und offene IT- und Dienstleistungsarchitektur erlauben sowohl eine einfache Anbindung von innovativen Drittanbietern als auch eine schnellere Entwicklung von eigenen Dienstleistungen.Vaduz - Im Rahmen ihrer Strategie 2026 baut die VP Bank ihre digitalen Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden weiter aus. Die getätigten Investitionen in eine flexible und offene IT- und Dienstleistungsarchitektur erlauben sowohl eine einfache Anbindung von innovativen Drittanbietern als auch eine schnellere Entwicklung von eigenen Dienstleistungen. Das digitale Angebot wird nun schrittweise...

Den vollständigen Artikel lesen ...