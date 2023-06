Pressemitteilung der Bauakzente Balear Invest GmbH:

Neue Luxus-Villa auf Mallorca (Nova Santa Ponsa): Bauakzente Balear Invest GmbH erhält Baugenehmigung

- Exklusiver Neubau in 1A-Lage mit unverbaubarem Meerblick- Baubeginn in der zweiten Jahreshälfte geplant- 6,50-%-Bauakzente-Anleihe notiert an der Börse Frankfurt

Während sich der Immobilienmarkt in Deutschland praktisch in einer Schockstarre befindet, zeigt sich der Markt auf Mallorca sehr robust. Insbesondere im Luxussegment ist das Angebot knapp und die Nachfrage hoch. Die Bauakzente Balear Invest GmbH ist auf die Realisierung von Luxus-Villen auf Mallorca spezialisiert und treibt ihr neustes Projekt konsequent voran. Nach dem Kauf eines 905 qm großen Grundstückes in Nova Santa Ponsa, hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...